Около 150 детей из подтопленной зоны в Иркутской области отправлены в лагеря отдыха

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Власти направили 150 детей из пострадавшей от паводка зоны Иркутской области в оздоровительные лагеря. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"150 детей из пунктов временного размещения направлены в детские лагеря Ангарского и Усольского районов Иркутской области", - сказали в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин на совещании 29 июня в связи с наводнением в Иркутской области дал поручение организовать для детей из пострадавших районов отдых в летних лагерях по всей стране.