Около 150 детей из подтопленной зоны в Иркутской области отправлены в лагеря отдыха

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Власти направили 150 детей из пострадавшей от паводка зоны Иркутской области в оздоровительные лагеря. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"150 детей из пунктов временного размещения направлены в детские лагеря Ангарского и Усольского районов Иркутской области", - сказали в ведомстве.
Президент РФ Владимир Путин на совещании 29 июня в связи с наводнением в Иркутской области дал поручение организовать для детей из пострадавших районов отдых в летних лагерях по всей стране.
В свою очередь глава МЧС РФ Евгений Зиничев сообщил, что несколько регионов России готовы принять на летний отдых до 1,5 тыс. детей из районов наводнения в Иркутской области. Нарушения в реализации прав детей на летний отдых нашли и в прокуратуре. Об этом ведомство вынесло предостережение органам местного самоуправления пострадавших от паводка районов.
О необходимости вывезти детей из паводковой зоны говорил в среду на совещании президента РФ с членами правительства вице-премьер Виталий Мутко. Он назвал эту задачу одной из основных.
По данным ГУ МЧС России по Иркутской области на утро четверга, в 16 населенных пунктах региона остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. В результате наводнения погибли 20 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.