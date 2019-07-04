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Паводок в Иркутской области

В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления в пригороде

Уровень воды в реке Иркут в поселке Тибельти составил 170 см при критической отметке 320 см

ИРКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Иркутске в связи с угрозой подтопления в пригороде, говорится в четверг в сообщении пресс-службы городской администрации.

"Сегодня стало известно, что возникла угроза подтопления в пригороде Иркутска. <…> Все службы должны работать сейчас в режиме повышенной готовности, согласовано и скоординировано", - цитируют в сообщении мэра города Дмитрия Бердникова.

Решение о введении режима повышенной готовности было принято в четверг на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

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В пригороде Иркутска повышение уровня воды в реке Иркут наблюдается в поселке Тибельти. На 14:00 уровень составил 170 см при критической отметке 320 см. Прогнозируется повышение до 281 см. В возможную зону подтопления попадает часть домов в поселках Горького, Селиваниха, Черемушки, Мельниково, Копай, улица Вилюйская, садоводства вдоль реки Ушаковки, Плишкинского тракта. Сейчас идет оповещение населения о том, что прибывает вода.

На Иркуте выставлен круглосуточный пост мониторинга уровня воды. Для установки подготовлены водоналивные дамбы. Дорожники заготовили 7 тыс. мешков с песком, тяжелую технику, муниципальный перевозчик - автобусы для возможной эвакуации жителей. Утверждены пункты временного размещения.

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области на утро четверга, в 16 населенных пунктах региона остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. В результате наводнения погибли 20 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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