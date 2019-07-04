В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления в пригороде

ИРКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Иркутске в связи с угрозой подтопления в пригороде, говорится в четверг в сообщении пресс-службы городской администрации.

"Сегодня стало известно, что возникла угроза подтопления в пригороде Иркутска. <…> Все службы должны работать сейчас в режиме повышенной готовности, согласовано и скоординировано", - цитируют в сообщении мэра города Дмитрия Бердникова.

Решение о введении режима повышенной готовности было принято в четверг на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.