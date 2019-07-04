Вещание и связь в Иркутской области полностью восстановят за 30 дней после схода воды

"Из расположенных на подтопленной территории базовых станций мобильной связи неработоспособными (в основном из-за обесточивания) в среду оставались 17 станций 2G и 11 станций 3G в Нижнеудинском, Тулунском и Чунском районах. После обеспечения транспортной доступности базовых станций их функционирование будет восстановлено в срок до 30 суток", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Услуги связи и вещания в пострадавших от паводков районах Иркутской области полностью планируется восстановить в течение 30 дней после схода воды, сообщила в четверг пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

По данным пресс-службы, по состоянию на 3 июля фиксированного доступа в интернет не было у 12 абонентов в селе Шерагул Тулунского района, а фиксированная телефонная связь отсутствовала у 123 абонентов и у 10 таксофонов в Тайшетском и Тулунском районах. Восстановление услуг связи станет возможным в течение 10 дней после схода воды, уточняется в релизе.

В настоящее время телевещание в пострадавших от стихии районах восстановлено полностью.

О паводках

На утро четверга в Иркутской области в 16 населенных пунктах оставались подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. В результате наводнения погибли 20 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.