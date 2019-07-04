Около 20 домов в Шелеховском районе Иркутской области находятся под угрозой затопления

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Около 20 домов в Шелеховском районе Иркутской области могу пострадать от возможного паводка. В районе введен режим повышенной готовности, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района.

"У нас введен режим повышенной готовности. Вообще фиксируется снижение уровня Иркута до 241 см, но мы знаем, что в верховьях он поднялся на 3 м примерно, то есть в течение 12 часов эта волна дойдет до нас. Потенциально в зоне риска находится 20 домов на береговой линии, мы предлагаем жителям уехать в пункты временного размещения", - сказала собеседница агентства.

В районе находятся три пункта временного размещения. В потенциально опасной зоне сотрудники правоохранительных органов будут проводить дежурство. Началась эвакуация в семи детских лагерях на территории района. Детей отвозят по домам.

На утро четверга в Иркутской области в 16 населенных пунктах остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.