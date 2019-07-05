Прокуратура добилась бесплатной перевозки пострадавших от паводка в Иркутской области

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в связи с паводком провела проверку исполнения законодательства об обеспечении транспортной доступности в Тулунском, Нижнеудинском и Тайшетском районах области и предложила Федеральной пассажирской компании, Байкальской пригородной пассажирской компании и Восточно-Сибирской железной дороге организовать дополнительные маршруты, а также принять другие меры для бесперебойной перевозки граждан.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура добилась организации дополнительных маршрутов и бесплатной перевозки жителей Иркутской области, пострадавших от паводка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"В настоящее время АО "Байкальская пригородная пассажирская компания" организованы дополнительные маршруты пригородных поездов с предоставлением бесплатного проезда для пострадавших жителей указанных районов на период чрезвычайной ситуации", - сообщили в надзорном ведомстве. Также компания включила в составы пассажирских поездов местного формирования дополнительные вагоны. Восточно-Сибирский транспортный прокурор Игорь Мельников поручил прокурорам взять на особый контроль обеспечение бесперебойной работы транспортного комплекса.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. Пострадали шесть районов. В регионе введен режим ЧС. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.