Власти Иркутской области определили места для строительства жилья в подтопленных районах

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области определили места под строительство новых домов в пострадавших от паводков Тайшете, Чуне, Нижнеудинске и Тулуне, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.
"В Тайшете и Чуне достаточно мест для индивидуального жилого строительства. В Нижнеудинске и Тулуне рассматриваются участки, где будут возведены новые микрорайоны. Все они должны располагаться в местах, где невозможно подтопление", - говорится в сообщении. Также в правительстве обсудили создание социальной и транспортной инфраструктуры для территорий, где будут возводится новые микрорайоны.
"На месте наиболее пострадавших от затопления территорий Тулуна <...> предполагается обустройство лесопарковой зоны с плоскостными спортивными сооружениями", - уточнили в правительстве.
Ранее сообщалось, что строительство и восстановление жилья на наиболее пострадавших от паводка территориях вестись не будет.
В Иркутской области, по данным на утро понедельника, остаются подтопленными 233 жилых дома в поселке Октябрьский Чунского района и городе Тулуне. Всего за период паводка, который начался в конце июня, по оперативным данным, произошло подтопление в 110 населенных пунктах 10 тыс. 900 жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 234 человека. В результате наводнения погибли 23 человека, 8 числятся без вести пропавшими.