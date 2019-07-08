Власти Иркутской области определили места для строительства жилья в подтопленных районах

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области определили места под строительство новых домов в пострадавших от паводков Тайшете, Чуне, Нижнеудинске и Тулуне, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"В Тайшете и Чуне достаточно мест для индивидуального жилого строительства. В Нижнеудинске и Тулуне рассматриваются участки, где будут возведены новые микрорайоны. Все они должны располагаться в местах, где невозможно подтопление", - говорится в сообщении. Также в правительстве обсудили создание социальной и транспортной инфраструктуры для территорий, где будут возводится новые микрорайоны.