Иркутская электросетевая компания восстановила энергоснабжение подтопленного Тулуна

"В Чунском и Тайшетском районах в зоне ответственности ИЭСК все жители подключены к электроснабжению. <…> Специалисты Иркутской электросетевой компании восстановили электроснабжение водозабора Красный Яр в Тулуне. Восстановлено электроснабжение муниципальных канализационных насосных станций <…> Тулуна. Все жители города в зоне ответственности Иркутской электросетевой компании также подключены к электроснабжению, оказывается содействие в подключении потребителей "Облкоммунэнерго", - сказали в пресс-службе.

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) в зоне своей ответственности восстановила энергоснабжение у всех жителей в пострадавших от паводка городе Тулуне, Чунском и Тайшетском районах, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В частности, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям до 10 июля ИЭСК поручено построить линию электропередачи для электроснабжения водоочистных сооружений Тулуна. Сейчас идет перебазировка спецтехники, персонала для подготовки траншеи. Компания продолжает восстановительные работы в Нижнеудинском районе, где в зоне ее ответственности без электроэнергии остается деревня Ук-Бадарановка. Там отключены 19 человек. Работы осложняют размытая дорога и неработающая переправа.

Ранее сообщалось, что областное государственное предприятие "Облкоммунэнерго" в зоне своей ответственности подключило к электроэнергии все населенные пункты Нижнеудинского и Тулунского районов Иркутской области, пострадавшие от паводка. Продолжаются восстановительные работы в городе Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка. Там специалистам "Облкоммунэнерго" осталось подключить два многоквартирных дома.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. С этого момента, по оперативной информации, в 110 населенных пунктах региона было подтоплено в общей сложности 10,9 тыс. домов, где живут более 34 тыс. человек. Погибли 23 человека, восемь числятся пропавшими без вести, госпитализированы, по последним данным, более 400 человек. Было подтоплено 48 участков автодорог, проезд на данный момент восстановлен по 38 участкам. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.