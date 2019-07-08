Помощь пострадавшим от паводка в Тулуне оказывают 150 волонтеров "Молодой гвардии"

"В Тулун прибыл поезд с группой добровольцев из 100 человек. Всего "Молодая гвардия" развернула волонтерский корпус в 150 человек", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) направила 150 добровольцев для помощи пострадавшим от наводнения в Тулуне (Иркутская область). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МГЕР.

В пресс-службе уточнили, что на месте паводка находится председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.

"Мы проводим разбор завалов, зачищаем улицы, оказываем психологическую и адресную помощь. Нам удалось полностью расчистить помещения школы № 20, где был полностью затоплен первый этаж. Добровольцы уже успели обойти практически весь город и все зоны подтопления. Там, где есть угроза обрушения, работают специалисты, волонтеры туда не направляются", - приводит пресс-служба слова Давыдова.

В МГЕР уточнили, что добровольцы живут в корпусах аграрного техникума, все прибывшие прошли медицинское обследование и вакцинацию.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах. С этого момента, по оперативной информации, в 110 населенных пунктах региона было подтоплено в общей сложности 10,9 тыс. домов, где живут более 34 тыс. человек. Погибли 23 человека, восемь числятся пропавшими без вести, госпитализированы, по последним данным, более 400 человек. Было подтоплено 48 участков автодорог, проезд на данный момент восстановлен по 38 участкам, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.