Военные врачи сделали прививки коллегам и пациентам психоневрологического интерната Тулуна

"Во время проведения вакцинации медицинской бригадой было провакцинировано 232 человека: из них 162 пациента, из которых 30 маломобильной категории, и 70 работников учреждения", - сообщили в Минобороны.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Военнослужащие медслужбы Центрального военного округа провели вакцинацию более 200 сотрудников и пациентов психоневрологического интерната в пострадавшем от паводков Тулуне в Иркутской области. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Минобороны России.

В военном ведостве отметили, что вакцинация проводилась по обращению министра здравоохранения Иркутской области. "Для проведения вакцинации по эпидемическим показаниям в учреждение социального обслуживания была направлена мобильная врачебно-сестринская бригада", - пояснили в министерстве.

В Минобороны напомнили, что военнослужащие округа в Тулунском районе продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий паводка: очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и выдают его местному населению, организуют подвоз питьевой воды. Кроме того, проводятся исследования проб воды, почвы, биоматериала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, ведется расчистка территорию от мусора, дезинфекция социальных объектов. Штаб по управлению группировкой развернут в городе Тулуне.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. С этого момента, по оперативной информации, в 110 населенных пунктах региона было подтоплено в общей сложности 10,9 тыс. домов, где живут более 34 тыс. человек. Погибли 23 человека, девять числятся пропавшими без вести. Госпитализированы, по последним данным, более 400 человек. Было подтоплено 48 участков автодорог, проезд на данный момент восстановлен по 38 участкам.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.