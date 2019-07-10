Почти 400 тыс. мальков из рыбохозяйств погибли в результате паводка в Иркутской области

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Более 396 тыс. штук товарной молоди карпа, форели и пеляди погибли в результате дождевого паводка в Иркутской области, сообщается в среду на сайте регионального МЧС.

"Подтверждена гибель 396 тыс. штук товарной аквакультуры (молодь карпа и форели, личинки пеляди)", - говорится в сообщении. Уточняется также, что у сельхозпроизводителей погибло 434 животных, а местные жители потеряли более 500 домашних животных.