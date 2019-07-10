Почти 400 тыс. мальков из рыбохозяйств погибли в результате паводка в Иркутской области

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Более 396 тыс. штук товарной молоди карпа, форели и пеляди погибли в результате дождевого паводка в Иркутской области, сообщается в среду на сайте регионального МЧС.
"Подтверждена гибель 396 тыс. штук товарной аквакультуры (молодь карпа и форели, личинки пеляди)", - говорится в сообщении. Уточняется также, что у сельхозпроизводителей погибло 434 животных, а местные жители потеряли более 500 домашних животных.
Всего в зону затопления попали около 60 крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций в 107 населенных пунктах Тулунского, Зиминского, Черемховского, Чунского, Куйтунского, Нижнеудинского, Тайшетского районов.
За время паводка, который начался в конце июня, в Иркутской области в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 188 человек, в том числе 8 тыс. 60 детей, а также 49 социально значимых объектов, 11 тыс. 51 приусадебный участок, 48 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Погибли 24 человека, девять числятся без вести пропавшими. В регионе продолжает действовать режим ЧС.