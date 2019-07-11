Почти 150 домов все еще подтоплены в пострадавшем от паводка Тулуне

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Около 150 домов остаются подтопленными в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Остается подтопленным один населенный пункт - город Тулун, 149 жилых домов с населением 372 человека, в том числе 74 ребенка. Подтопленных социально значимых объектов нет. Подтоплено 149 приусадебных участков", - сказали в пресс-службе.

За сутки вода ушла из 41 дома.

В одном пункте временного размещения остаются 23 человека, в том числе пять детей. По данным ведомства, без вести пропавшими числятся 11 человек (в региональном главке МВД сообщали о 10 пропавших). По уточненной информации, за медицинской помощью обратились почти 3,97 тыс. человек, из них 556 были госпитализированы.

В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что во всех пострадавших от паводка районах завершилась выплата разовой материальной помощи в размере 10 тыс. рублей - ее получили 38 тыс. человек. Власти продолжают выплачивать компенсации за частичную и полную утрату имущества (50 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно). Компенсации за частичную утрату имущества получили около 1,04 тыс. человек, за полную - порядка 3,26 тыс. Пособие в размере 1 млн рублей выплачено 17 семьям погибших в результате паводка.