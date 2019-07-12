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Падение автомобиля в реку в Туве

Власти Тувы возьмут на себя расходы на похороны погибших на переправе людей

В пятницу в реке Шуй утонул автомобиль УАЗ, погибли девять человек

ТАСС, 12 июля. Власти Тувы возьмут на себя расходы по организации похорон погибших в реке Шуй, где на несанкционированной переправе утонул УАЗ и погибли девять человек. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал в пятницу глава региона Шолбан Кара-оол.

"Распорядился, чтобы расходы по организации похорон обеспечило правительство Республики Тыва, нужно помочь справиться родственникам с таким страшным испытанием с помощью профессиональных психологов", - написал Кара-оол.

Управление СК РФ по Республике Тыва возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).

Теги
Кара-оол, Шолбан ВалерьевичРоссияТываПадение автомобиля в реку в Туве
Падение автомобиля в реку в Туве
В Туве ввели контроль за обстановкой на опасных переправах
В пятницу при падении машины УАЗ в реку Шуй погибли девять человек
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