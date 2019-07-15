Прокуратура добилась в суде выделения матпомощи многодетной семье, пострадавшей от паводка

Одинокая мать и ее пятеро детей в возрасте от 4 до 17 лет, пострадавшие от наводнения, не были зарегистрированы в затопленном водой жилом помещении, где фактически проживали длительное время. В этой связи семья не могла получить меры государственной поддержки.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Тулунская межрайонная прокуратура в суде добилась права на выделение материальной помощи многодетной семье, пострадавшей от наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"В кратчайшие сроки после обращения семьи в прокуратуру осуществлен сбор необходимых доказательств, в суд направлено заявление об установлении факта их проживания в жилом доме в зоне затопления. Судом 14 июля требования прокурора удовлетворены, юридический факт проживания граждан в жилом помещении на территории, подвергшейся наводнению, установлен", - сообщили в надзорном ведомстве. Под контролем прокуратуры было восстановлено право каждого члена семьи на получение единовременной материальной помощи. "Денежные средства получены", - отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщили в пресс-службе, в понедельник заместитель генпрокурора РФ Юрий Гулягин провел оперативное совещание по защите прав граждан, пострадавших от наводнения. В ходе совещания прокурорам поручено акцентировать внимание на полноту выплат всех мер государственной поддержки, проверках законности и своевременности работы межведомственных комиссий органов местного самоуправления и актов обследования жилых помещений, поврежденных и разрушенных наводнением. "Также прокурорам необходимо дать оценку целевому использованию бюджетных средств", - отметили в надзорном ведомстве.

За время паводка в 107 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. 25 человек погибли, восемь числятся пропавшими без вести. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.