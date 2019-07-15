Фонд ЖКХ предлагает ускорить расселение аварийного жилья в двух иркутских муниципалитетах

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ по поручению вице-премьера РФ, председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталия Мутко предложил ускорить расселение аварийного жилья в регионе в связи с чрезвычайной ситуацией. Сроки программы расселения на 2019-2025 гг. планируется сократить для аварийных многоквартирных домов Нижнеудинского и Бирюсинского муниципальных образований, сообщила пресс-служба фонда.

"По мнению Фонда ЖКХ, Иркутской области следует перенести запланированные программой мероприятия по расселению аварийного жилья в вышеупомянутых муниципальных образованиях из более поздних этапов в этап 2019-2020 годов. А также представить в госкорпорацию скорректированную заявку на оказание финансовой поддержки за счет средств фонда на реализацию мероприятий этапа 2019-2020 годов программы", - приводятся в сообщении слова гендиректора фонда Константина Цицина.