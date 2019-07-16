Решение о переносе больницы Нижнеудинского района примут после обследования здания

НИЖНЕУДИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Решение о строительстве нового здания Нижнеудинской районной больницы, о необходимости которого заявил вице-премьеру Виталию Мутко во время рабочей поездки в Нижнеудинск глава Министерства здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, будет принято только после обследования существующего здания. Об этом Мутко сообщил во время визита в город.

Как рассказал Ярошенко во время визита вице-премьера в больницу, в подвале здания медучреждения во время наводнения 16 суток стояла вода, она остается в подвале, однако уже в меньшем количестве. По его словам, необходимо строительство нового здания районной больницы, и уже есть место для переноса - участок на 4 гектара в черте города. В настоящее время в медучреждении оказывается только экстренная медпомощь, тяжело больных госпитализируют вертолетами в соседние Иркутск и Братск.

"Мы <...> заканчиваем обследование и тогда будем принимать решения [о переносе]", - сказал Мутко.

Вице-премьер пояснил, что больница находится в центре города и пока вопрос о ее переносе остается спорным, а окончательное решение можно будет принять только после полного обследования здания.

Ранее Минздрав региона сообщал, что на строительство новых медицинских объектов - больниц и ФАПов взамен пострадавших в результате паводка в Иркутской области необходимо порядка 2,6 млрд рублей.