Военные химики раздали пострадавшим от паводка жителям Тулуна растворы для дезинфекции

"С поступлением в Тулун дезинфекционных препаратов организована работа двух пунктов выдачи препаратов для населения. Всего жителями города за 4 дня работы пунктов получено хлорамина на 308 подворий и гелиохлора на 101 частный дом", - сказал Марченко.

ТУЛУН /Иркутская область/, 16 июля. /ТАСС/. Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) раздали жителям Тулуна, пострадавшим от паводка, раствор для самостоятельной дезинфекции жилых домов. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника войск РХБЗ ВС РФ полковник Андрей Марченко.

Он отметил, что при выдаче дезпрепарата проводился инструктаж о порядке его приготовления и требованиях безопасности во время дезинфекции, также выдавалась инструкция.

Всего в ликвидации последствия паводка в Иркутской области были задействованы около 300 военнослужащих войск РХБЗ и порядка 150 единиц техники. Военные химики закончили проведение работ и возвращаются в места дислокации.

Военные в Тулунском районе также очищают воду, выпекают и раздают хлеб местным жителям, подвозят и выдают питьевую воду, проводят вакцинацию. Всего в этих работах задействовано более тысячи военных.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. За это время в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. По данным на утро вторника, подтопленными, в частности, остаются 49 домов в городе Тулуне. В области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших районах идут аварийно-восстановительные работы, к ним привлекли почти 3,8 тыс. человек.