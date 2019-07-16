Военные химики раздали пострадавшим от паводка жителям Тулуна растворы для дезинфекции

ТУЛУН /Иркутская область/, 16 июля. /ТАСС/. Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) раздали жителям Тулуна, пострадавшим от паводка, раствор для самостоятельной дезинфекции жилых домов. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника войск РХБЗ ВС РФ полковник Андрей Марченко.
"С поступлением в Тулун дезинфекционных препаратов организована работа двух пунктов выдачи препаратов для населения. Всего жителями города за 4 дня работы пунктов получено хлорамина на 308 подворий и гелиохлора на 101 частный дом", - сказал Марченко.
Он отметил, что при выдаче дезпрепарата проводился инструктаж о порядке его приготовления и требованиях безопасности во время дезинфекции, также выдавалась инструкция.
Всего в ликвидации последствия паводка в Иркутской области были задействованы около 300 военнослужащих войск РХБЗ и порядка 150 единиц техники. Военные химики закончили проведение работ и возвращаются в места дислокации.
Военные в Тулунском районе также очищают воду, выпекают и раздают хлеб местным жителям, подвозят и выдают питьевую воду, проводят вакцинацию. Всего в этих работах задействовано более тысячи военных.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. За это время в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. По данным на утро вторника, подтопленными, в частности, остаются 49 домов в городе Тулуне. В области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших районах идут аварийно-восстановительные работы, к ним привлекли почти 3,8 тыс. человек.