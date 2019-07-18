Ущерб от паводка аграриям Иркутской области превысил 300 млн рублей

ТАСС, 18 июля. Паводок, затопивший более ста населенных пунктов Иркутской области, нанес 55 крестьянско-фермерским и сельскохозяйственным организациям региона ущерб на сумму более 300 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Россельхозцентра, который участвует в оценке последствий наводнения.
"Количество крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций, попавших в зону затопления, уменьшилось с 62 до 55 по причине отсутствия ущерба, либо его незначительности. Данные факты установили комиссии по оценке причиненного ущерба, которые работают в районах. По состоянию на 17 июля 2019 года общий ущерб составляет более 300 млн рублей", - говорится в сообщении.
В этих хозяйствах подтоплены более 8,5 тыс. га посевов, 596 га сенокосов, затоплено 777 тонн зерна и 120 тонн сена.
Как сообщили в Россельхозцентре, в регион прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, который посетил ряд пострадавших предприятий и провел в Тулуне заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.