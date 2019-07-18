Ущерб от паводка аграриям Иркутской области превысил 300 млн рублей

ТАСС, 18 июля. Паводок, затопивший более ста населенных пунктов Иркутской области, нанес 55 крестьянско-фермерским и сельскохозяйственным организациям региона ущерб на сумму более 300 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Россельхозцентра, который участвует в оценке последствий наводнения.

"Количество крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций, попавших в зону затопления, уменьшилось с 62 до 55 по причине отсутствия ущерба, либо его незначительности. Данные факты установили комиссии по оценке причиненного ущерба, которые работают в районах. По состоянию на 17 июля 2019 года общий ущерб составляет более 300 млн рублей", - говорится в сообщении.