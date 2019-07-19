Власти выплатили более 1,7 млрд рублей пострадавшим от паводка в Иркутской области

"Из выделенных ранее федеральных средств до 52,6 тыс. граждан доведено более 1,7 млрд рублей. Кроме того, из резервного фонда правительства РФ дополнительно выделены еще 14,1 млрд рублей на обеспечение жильем граждан взамен утраченного, а также проведение капитального ремонта помещений", - сказали в ведомстве.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Власти выплатили более 1,7 млрд рублей почти 53 тысячам граждан, пострадавшим от паводка в Иркутской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По последним данным, в Иркутской области остается подтопленным 31 дом - все в низменной части города Тулун. В пяти пунктах длительного пребывания остаются 339 человек, в том числе 80 детей, в пунктах временного размещения людей нет.

Восстановлены 22 автомобильных моста, которые были подтоплены. Неисправным остается лишь один участок дороги. За сутки откачана вода и очищены 139 подворий и 46 улиц, вывезено 24,2 кубометра мусора. В ликвидации последствий паводка участвуют более 3,6 тыс. человек, 945 единиц техники, 56 плавсредств, девять воздушных судов.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.