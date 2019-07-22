Экстренные службы Новосибирской области приняли более 700 обращений из-за дыма от пожаров

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Дым от лесных пожаров в Красноярском крае стал причиной поступления более 700 жалоб в экстренные службы жителей Новосибирской области, сообщил в ходе оперативного совещания в региональной администрации в понедельник начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

Ранее сообщалось, что в воскресенье ветер принес дым от лесных пожаров из Красноярского края в Новосибирскую и Томскую области, а также в Хакасию.

"21 июля на территории Новосибирска и 16 районов области наблюдалось задымление. Задымленность вызвана действующими лесными пожарами на территории Красноярского края. На телефоны экстренных служб поступило более 700 звонков с жалобами от населения. Случаев ухудшения самочувствия населения в ходе звонков не заявлено", - сказал Орлов.

По его словам, улучшение обстановки ожидается в ближайшие 2-3 дня при изменении направления ветра. По информации мэрии Новосибирска, в городе ежедневно проводятся замеры воздуха. При этом действующих лесных пожаров на территории региона нет.

По оперативной информации лесопожарного центра Красноярского края, в лесах региона в настоящий момент действуют 104 лесных пожара общей площадью около 458 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении задействовано порядка 300 человек и 11 единиц спецтехники.