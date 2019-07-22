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Паводок в Иркутской области

В Иркутской области после паводка спасатели расчистили от завалов более 8 тыс. подворий

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что всего с начала аварийно-восстановительных работ из Тулуна вывезли более 270 тыс. кубометра мусора
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

ИРКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Спасатели за время ликвидации последствий паводка в Иркутской области расчистили от завалов более 8 тыс. частных подворий в пострадавших населенных пунктах, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"Всего с начала работ по ликвидации последствий стихийного бедствия расчищены 8 тыс. 728 подворий и 339 улиц протяженностью порядка 170 км. Ежедневно 150 самосвалов совершают более тысячи выездов на полигон твердых бытовых отходов, перевозя десятки тысяч кубометров разрушенных стихией домов и надворных построек. Только за вчерашний день из города Тулуна, наиболее пострадавшего в результате паводка, было погружено и вывезено 19 тыс. 302 кубометра мусора, а с начала аварийно-восстановительных работ - более 270 тыс.", - говорится в сообщении.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводка в 109 населенных пунктах области подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.

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РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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