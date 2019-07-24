Эксперт: восстановление сгоревших оленьих пастбищ в Красноярском крае займет десятки лет

КРАСНОЯРСК, 24 июля. /ТАСС/. Восстановление пастбищ домашнего оленя в Эвенкии (север Красноярского края), пострадавших от масштабных лесных пожаров, займет несколько десятков лет. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС) Артур Гаюльский.

По оперативной информации регионального Лесопожарного центра на 09:00 (05:00 мск) 24 июля 2019 года на территории края действует лесных пожаров - 125, на общей площади 845,923 тыс. га.

"Конечно, это наносит большой ущерб животному миру, горят и оленьи пастбища. Все это скажется на продуктивности охотничьих угодий, люди останутся без источников существования", - сказал Гаюльский, добавив, в условиях крайнего севера на восстановление пастбищ в тайге уйдут "десятки лет".

Таежное оленеводство, как и охота, в частности добыча соболя, являются главными промыслами коренного населения Эвенкии. Поголовье домашнего эвенкийского оленя, по данным Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, составляет порядка 2 тыс. голов.

Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба и возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. Там горит почти 839 тыс. га. Пожары отмечены в Эвенкийском, Богучанском, Кежемском, Таймырском районах.