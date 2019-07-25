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Паводок в Иркутской области

Мэр пострадавшего от паводка Тулуна решил избраться на новый срок

По данным с сайта избирательной комиссии Иркутской области, всего на пост главы города выдвинулись семь человек

ИРКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. Мэр пострадавшего от паводка города Тулуна Иркутской области Юрий Карих, полномочия которого истекают в 2019 году, решил баллотироваться на новый срок в качестве самовыдвиженца, следует из документов, размещенных на сайте избирательной комиссии Иркутской области.

"Карих Юрий Владимирович, дата рождения - 16 июня 1967 года. <…> Глава муниципального образования "город Тулун", - указано в сведениях о кандидатах, выдвинувшихся на пост мэра Тулуна.

Отмечается, что Карих, который руководит Тулуном с 2010 года, имеет погашенную судимость. В ноябре 2013 года Тулунский городской суд приговорил его к штрафу по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") и отстранил от должности. Обе судимости были сняты в январе 2014 года, наказание отменено в связи с истечением срока давности преступления, и в июне того же года Карих избрался на новый срок.

Всего, как указано в документах на сайте облизбиркома, на пост мэра Тулуна выдвинулись семь человек. Пятеро из них являются самовыдвиженцами, по одному кандидату идут от КПРФ и ЛДПР. Выборы главы города состоятся в единый день голосования, 8 сентября.

Город Тулун сильнее всего в Иркутской области пострадал от паводков, которые начались в конце июня. Всего в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

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РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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