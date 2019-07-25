Пострадавшие при столкновении автобуса с ЛЭП в Красноярске получат страховые выплаты

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Всероссийская страховая компания (ВСК) выплатит страховку шести пассажирам, которые пострадали при столкновении автобуса с опорой линии электропередачи (ЛЭП) в Красноярске, сообщила пресс-служба кампании.

"ВСК выплатит возмещение пострадавшим при аварии автобуса в Красноярске. Пассажиры автобуса, пострадавшие при ДТП в Красноярске, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика", - говорится в сообщении.

Для получения выплат пассажиры должны написать заявление в страховую компанию и представить документы от перевозчика о ДТП, а также медицинские выписки. Размеры выплат зависят от вида травм и степени ее сложности.

23 июля водитель Nissan при повороте направо столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ (с 25 пассажирами), после чего автобус съехал с проезжей части и врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.