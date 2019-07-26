В Нижнеудинске из-за дождей подтопило приусадебные участки

ИРКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Частичное подтопление приусадебных участков и подвалов домов произошло в городе Нижнеудинске Иркутской области из-за обильных осадков и повышения уровня грунтовых вод, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

"В связи с обильным выпадением осадков - до 57 мм - и повышением уровня грунтовых вод в городе Нижнеудинске произошло частичное подтопление приусадебных участков и подвалов на улицах Лесная, Профсоюзная, Весны. В населенном пункте работает оперативная группа Нижнеудинского пожарно-спасательного гарнизона. Проводится откачка воды из подвалов и с приусадебных участков, организована работа по их расчистке, оказывается адресная помощь по заявкам жителей", - говорится в сообщении.

Из города Тулуна в Нижнеудинск передислоцированы десять сотрудников Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и группа областной пожарно-спасательной службы, на вооружении которых техника и плавсредства.