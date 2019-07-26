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Паводок в Иркутской области

В Нижнеудинске из-за дождей подтопило приусадебные участки

Уровень воды в реке Уде в населенном пункте составляет 157 см при критической отметке в 320 см

ИРКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Частичное подтопление приусадебных участков и подвалов домов произошло в городе Нижнеудинске Иркутской области из-за обильных осадков и повышения уровня грунтовых вод, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

"В связи с обильным выпадением осадков - до 57 мм - и повышением уровня грунтовых вод в городе Нижнеудинске произошло частичное подтопление приусадебных участков и подвалов на улицах Лесная, Профсоюзная, Весны. В населенном пункте работает оперативная группа Нижнеудинского пожарно-спасательного гарнизона. Проводится откачка воды из подвалов и с приусадебных участков, организована работа по их расчистке, оказывается адресная помощь по заявкам жителей", - говорится в сообщении.

Из города Тулуна в Нижнеудинск передислоцированы десять сотрудников Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и группа областной пожарно-спасательной службы, на вооружении которых техника и плавсредства.

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Уровень воды в реке Уде в районе гидрологического поста в населенном пункте составляет 157 см при критической отметке в 320 см. Население информируют о ситуации посредством громкоговорящих устройств оперативных автомобилей и мобильных комплексов оповещения населения МЧС, через средства массовой информации и операторов мобильной связи.

Ранее Нижнеудинск и населенные пункты Нижнеудинского района пострадали от сильного паводка, который начался в конце июня из-за проливных дождей. Всего за время паводка в 109 населенных пунктах девяти районов Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

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