Более 90 жилых домов подтоплены в Нижнеудинске из-за дождей

ИРКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Более 90 жилых домов оказались в зоне подтопления в Нижнеудинске Иркутской области в результате паводка, вызванного сильными дождями и повышением уровня грунтовых вод. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В связи с обильным выпадением осадков (до 57 мм) и повышением уровня грунтовых вод в Нижнеудинске по состоянию на 22:30 (нск) подтоплены подвальные помещения 92 жилых домов из которых три многоквартирных, где проживают 562 человека, в числе которых 135 детей", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что все жители остаются в своих домах, в переселении в ПВР они не нуждаются.

Для усиления группировки в Нижнеудинск отправлены дополнительные силы спасателей.

В пятницу сообщалось, что синоптики в Иркутской области прогнозируют 27-28 июля резкое повышение уровня воды в реках Бирюсе, Уде, Ие, Оке, Белой до отметок, близких к критическим. По прогнозу, уровни поднимутся на 100-200 см из-за сильных дождей.