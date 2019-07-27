В Иркутской области ожидается рост уровня воды в реках из-за дождей

ИРКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Повышение уровня воды на 80-140 см ожидается из-за дождей в реках Иркутской области, пострадавшей от паводка в июле, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС по региону.

27-28 июля это может произойти, в частности, "на реке Ие в районе города Тулуна до отметок 570-620 см при критической отметке в 700 см", говорится в сообщении.

МЧС предупредил также о повышении уровня воды на реке Уде в районе города Нижнеудинска до отметок 240-290 см при критической отметке в 320 см, на реке Оке в районе села Ухтуй до отметок 240-290 см при критической отметке в 470 см, на реке Белой в районе поселка Мишелевка до отметок 540-590 см при критической - 680 см.

Отмечается, что на гидрологических постах водных объектов Иркутской области ведется непрерывный мониторинг уровней воды. Проведена проверка готовности органов управления, оперативных групп, сил постоянной готовности.

В конце июня дожди спровоцировали выход рек из берегов, из-за чего в девяти районах Иркутской области в 109 населенных пунктах были подтоплены 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. В пострадавших от паводка населенных пунктах продолжается ликвидация последствий.