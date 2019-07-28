Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна приблизился к критической отметке

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Ия в районе пострадавшего от паводка Тулуна Иркутской области достиг 695 см при критической отметке в 7 м. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте города.

"Уровень воды в реке Ия на 20:00 по местному времени (15:00 мск) 28 июля составил 695 см", - говорится в сообщении. Этот показатель за два часа увеличился на 13 см.

В воскресенье в городе началась эвакуация населения, людей эвакуируют из трех районов, которые находятся под угрозой подтопления. Это районы мясокомбината, Гидролизный и ЛДК. В Тулуне работают три пункта временного размещения: на базе детского сада "Теремок", на лыжной базе "Снежинка" и в зале борьбы на улице Сигаева.

В конце июня из-за дождей реки в Иркутской области вышли из берегов, в девяти районах в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Также были подтоплены 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. В пострадавших от паводка населенных пунктах продолжается ликвидация последствий.