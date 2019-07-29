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Паводок в Иркутской области

Прокуратура запретила сжигать обломки домов в пострадавшей от паводка Иркутской области

По данным ведомства, это нарушает законодательство об охране атмосферы, отходах и нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Прокуратура Иркутской области вынесла предупреждение властям региона о недопустимости сжигания обломков уничтоженных наводнением домов и построек, поскольку это нарушает законодательство об охране атмосферы, отходах и нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, сообщается в понедельник на сайте прокуратуры региона.

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Сообщается, что на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Иркутской области главы муниципальных образований Иркутской области, попавших в зону подтопления, получили поручение подобрать места для сжигания мусора, состоящего из обломков разрушенных наводнением домов и построек.

"Исполнение вышеназванного решения могло повлечь нарушения законодательства об отходах, охране атмосферного воздуха, права граждан на благоприятную окружающую среду. Заместителем прокурора области Романом Шергиным председатель правительства Иркутской области - председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства области предостережен о недопустимости нарушений законов", - говорится в сообщении

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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