Три пункта временного размещения развернули в Байкальске из-за паводка

ТАСС, 29 июля. Около 400 человек эвакуировали в ночь на понедельник из-за начавшегося после дождей разлива рек Солзан и Харлахта в городе Байкальск Слюдянского района Иркутской области, для них развернули три пункта временного размещения (ПВР), сообщил ТАСС глава города Василий Темгеневский.

"В городе развернуто три ПВР, ночью в них эвакуировали около 400 человек, сейчас количество размещенных в пунктах сократилось в три раза", - сказал Темгеневский, отметив, что остальные эвакуированные покинули ПВР по собственному желанию. Он добавил, что, по прогнозу синоптиков, дожди в Байкальске продлятся до вечера, соответственно, продолжит расти и уровень воды в реках.

Глава города опроверг сообщения, публикуемые в социальных сетях, о том, что вода в Байкальске смывает частные дома. "К сожалению, подтопило один жилой дом", - отметил он. При этом местные жители публикуют в соцсетях видео, рассказывая, что реки Солзан и Харлахта вышли из берегов, вода сносит теплицы и затапливает улицы.

Накануне в Байкальске из-за паводка обрушился мост через реку Солзан, который связывает микрорайон Гагарина с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом (БЦБК). Байкальск - самый южный город Иркутской области, там живет более 12 тыс. человек. Из-за паводка в городе введен режим ЧС.

Ранее пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что спасатели за сутки эвакуировали более 1 тыс. человек в Иркутской области в связи с повышением уровня воды в реках и новой волной подтопления населенных пунктов.

В воскресенье из-за сильных дождей в зону подтопления попали шесть районов области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский. По данным на 07:00 (02:00 мск) понедельника, подтоплено 147 жилых домов, 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий.