В Байкальске из-за паводка возникла угроза повреждения коммунальных сетей

"Было обрушение части моста [через реку Солзан]. По тому мосту проходят инженерные сети - тепло-, водоснабжения и канализования. Угроза [их повреждения] имеется. У нас есть еще три водозабора. Кроме того, мы в любой момент можем подвозить воду с наших заводов по розливу воды", - сказал Темгеневский.

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Угроза повреждения коммунальных сетей возникла в городе Байкальске Иркутской области после обрушения во время паводка части моста через реку Солзан, по которому проходят коммуникации. Об этом в понедельник ТАСС сообщил глава города Василий Темгеневский.

Он сообщил, что в ближайшее время в город приедут девять спецмашин, которые в случае повреждения канализационных сетей будут откачивать стоки из канализационно-насосной станции и транспортировать их на очистные сооружения.

В связи с продолжительными дождями в Байкальске начался разлив рек Солзан и Харлахта. В городе введен режим ЧС, возводится водоналивная дамба, чтобы избежать затопления. Мост через реку Солзан обрушился в воскресенье. Он обеспечивал связь между микрорайоном Гагарина и Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом (БЦБК).

Байкальск - город на берегу Байкала на юге Иркутской области с населением более 12 тыс. человек.

Всего из-за сильных дождей в зону подтопления попали шесть районов Иркутской области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский. По данным на 07:00 (02:00 мск) понедельника, подтоплено 147 жилых домов, 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий.