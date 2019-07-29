В туристическом поселке на Байкале из-за паводка ограничили движение тяжелого транспорта

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Движение туристических автобусов и другого большегрузного транспорта ограничили в Иркутской области на въезде в поселок Листвянка на Байкале и в самом поселке, где из-за сильных дождей есть угроза повреждения дорожного полотна. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

"Полиция информирует водителей большегрузного транспорта о временном ограничении движения на некоторых участках автомобильных дорог. Ограничение введено при въезде в поселок Листвянка (Байкальский тракт)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение распространяется на большегрузы массой свыше 12 тонн. В самом поселке также ограничено движение туристических автобусов. "Отдыхающие смогут посетить берег Байкала в этом месте только на легковом транспорте либо пешком", - говорится в сообщении.

В местах временного ограничения движения работают экипажи ГИБДД. Кроме того, в регионе из-за подтопления закрыты для проезда всех видов транспорта десять участков региональных дорог. Четыре из них в Тулунском районе, три в Черемховском, два в Зиминском и один в Куйтунском. Об этом в понедельник сообщается на сайте Дорожной службы Иркутской области.

Ранее сообщалось, что ограничение на движение фур грузоподъемностью свыше 12 тонн введено на участке федеральной трассы Р-258 "Байкал" из-за угрозы разрушения дорожного полотна. Ограничение действует от поселка Култук в Слюдянского районе Иркутской области до населенного пункта Бабушкин в Бурятии.

Из-за сильных дождей в Иркутской области началась вторая волна подтоплений. В зону наводнения попали населенные пункты Нижнеудинского, Черемховского, Тулунского, Шелеховского, Слюдянского, Зиминского, Иркутского районов.

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