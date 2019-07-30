Эксперт: токсичные отходы на юге Байкала, где прошли дожди, не вытекают за пределы карт

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Токсичные отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), которые хранятся в специальных картах на юге Байкала, где прошли сильные дожди, не переливаются за пределы шламонакопителей. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов.

Во вторник СМИ Иркутской области со ссылкой на экологическую организацию "Зеленый фронт" сообщили, что в связи с продолжительными дождями из одной из карт-накопителей БЦБК токсичные отходы производства комбината начали выливаться на почву. Глава города Байкальска Василий Темгеневский опроверг ТАСС информацию о загрязнении, отметив, что вода от карт уходит по обводному каналу. Всего на территории БЦБК находятся 14 карт, в которых хранится порядка 6,5 млн тонн жидких и твердых отходов, в том числе шлам-лигнина, образующегося при производстве целлюлозы.

"По информации, которая у меня есть, перелива [отходов] через карты нет", - сказал Федотов.

Он также отметил, что сход селей, угроза которых есть в районе БЦБК, в сегодняшних условиях спрогнозировать сложно. "Кто-то должен сделать исследование, хотя бы посмотреть вдоль рек, по которым возможен сход селей, нет ли заторов, нет ли накопления воды, состояние грунтов", - пояснил ученый.

Ранее сообщалось, что МЧС России направило в Байкальск насосные станции высокой производительности для откачки отходов БЦБК. Пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на региональное Минприроды в понедельник сообщала, что карты-накопители находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы утечки отходов в условиях обильных осадков нет. В то же время в Байкальске в связи с сильными дождями существует угроза схода селей, вместе с которыми отходы БЦБК может смыть в Байкал, поскольку там нет селезащитных сооружений. По данным Лимнологического института Сибирского отделения РАН, сели на юге Байкала сходят каждые 40 лет. В Байкальске последний сель был в 1971 году.

Байкальск - город на берегу Байкала на юге Иркутской области, там живут более 12 тыс. человек. С 1960-х до 2013 года градообразующим предприятием был БЦБК. Сейчас он закрыт. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на ликвидацию отходов БЦБК, стоимость контракта - 5,9 млрд рублей. К ликвидации планировалось приступить в течение 2019 года, на данный момент работы не начались.