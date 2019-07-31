Военные раздали жителям затопленного Тулуна за двое суток около 150 тонн питьевой воды

ТАСС, 31 июля. Военные за двое суток раздали жителям города Тулуна Иркутской области, куда пришла вторая волна паводка, около 150 тонн питьевой воды. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

"Раздача воды проводится в пунктах временного размещения, а также на улицах Тулуна. За двое суток раздали около 150 тонн питьевой воды", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Как пояснили в округе, военные производят питьевую воду с помощью мобильного комплекса доочистки и консервирования воды, который был переброшен в Иркутскую область в начале июля. "Машина производит анализ взятой из водоема воды и выбирает уровень очистки с помощью нанотехнологий и специальных мембран. При очистке воды наряду с ультра- и микрофильтрацией применяется ультрафиолетовое облучение, что позволяет избавиться от сильнодействующих ядовитых и бактериальных средств", - уточнили в пресс-службе.

Водозабор в Тулуне, куда вторая волна паводка пришла 28 июля, работает в штатном режиме, но в систему водоснабжения подается техническая вода.