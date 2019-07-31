В Иркутской области остаются подтопленными 19 участков автодорог

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Девятнадцать участков дорог остаются подтопленными из-за второй волны дождевого паводка в Иркутской области, по тринадцати из них проезда нет. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС в среду.

Отмечается, что подтопленным остается участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" (км 1491+200 - км 1494+300) в районе города Тулуна, где на проезжую часть вышла река Ия. Ранее сообщалось, что движение по трассе было остановлено 30 июля из-за подтопления в двух местах с высотой перелива через дорожное полотно 5 см.