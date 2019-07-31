В Иркутской области остаются подтопленными 19 участков автодорог

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Девятнадцать участков дорог остаются подтопленными из-за второй волны дождевого паводка в Иркутской области, по тринадцати из них проезда нет. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС в среду.
Отмечается, что подтопленным остается участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" (км 1491+200 - км 1494+300) в районе города Тулуна, где на проезжую часть вышла река Ия. Ранее сообщалось, что движение по трассе было остановлено 30 июля из-за подтопления в двух местах с высотой перелива через дорожное полотно 5 см.
"В связи с затяжными осадками в Иркутской области наблюдается повышение уровня воды в реках Черемховского, Тулунского, Нижнеудинского, Шелеховского, Усольского, Куйтунского, Зиминского, Заларинского районов Иркутской области. В настоящее время затоплено девятнадцать участков автодорог, из них на тринадцати участках автомобильных дорог нет проезда", - говорится в сообщении. Уточняется, что в поселке Листвянка (Байкальский тракт) продолжает действовать запрет на въезд туристических автобусов и большегрузов.
В Иркутской области проходит вторая волна дождевых паводков, подтопления произошли в восьми районах региона, в том числе тех, которые пережили наводнение месяц назад. Первая волна паводков прошла в конце июня - начале июля, из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.