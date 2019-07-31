Лесные пожары в Красноярском крае тушат почти 800 человек

"В настоящий момент на территории Красноярского края работают 381 патрульная группа, в составе которых 771 человек и 381 единица техники. К тушению пожаров также привлечен самолет-амфибия Бе-200 МЧС, который уже сбросил на очаги пожара 63 тонны воды", - сказали в ведомстве.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Группировка по тушению лесных пожаров в Красноярском крае составила почти 800 человек и 400 единиц техники, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

Лесные пожары в Сибири. Что делают власти? И как спастись от задымления?

Также для переброски спасателей привлечен вертолет Ми-8 МЧС, который прикрывает четыре села в Эвенкийском муниципальном округе: Богучаны, Куюмба, Мирюга и Оскоба. Там же работает аэромобильная группировка МЧС, состоящая из 46 сотрудников и шести единиц техники. В готовности находятся дополнительные воздушные суда министерства.

Лесные пожары действуют в настоящее время на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов Красноярского края.

Во вторник в регион для контроля за тушением лесных пожаров прибыл первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян. Он провел совещание в краевом главке министерства и принял участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства региона. По его данным, тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке горит на площади 3 млн га, эта площадь увеличивается. Он подчеркнул, что действующие лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики, но люди страдают от задымления. В связи с этим принято решение об увеличении группировки пожарных Рослесхоза, субъектов РФ и МЧС России.

В настоящее время из-за лесных пожаров режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и в одном районе Якутии.