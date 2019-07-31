В Слюдянском районе Иркутской области не выявили угрозы селей и оползней

"Сегодня <…> было организовано обследование селеопасных мест, русел горных рек в Слюдянском районе, состояние опор мостов и карт - мест хранения непереработанного лигнина на Солзанском полигоне Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Детальное обследование карт показало, что их целостность не нарушена, угрозы окружающей среде нет. <…> [Представители рабочей группы] провели также аэровизуальное обследование селеопасных участков Приморского и Хамар-Дабанского хребта. Опасных участков не обнаружено, условий для оползней не зафиксировано", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия, в которую вошли представители МЧС, Института земной коры СО РАН, Иркутского УГМС и ряда других учреждений, не выявила в ходе исследования Слюдянского района Иркутской области, где из-за паводка введен режим ЧС, угрозы селей и оползней. Об этом сообщается в среду на сайте ГУ МЧС Иркутской области.

В состав комиссии вошли представители Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (Центр "Антистихия"), сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области, специалисты Института земной коры СО РАН, Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Енисейского бассейнового водного управления, Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, министерства имущественных отношений региона, представители Восточно-Сибирской железной дороги и депутат Государственной Думы РФ Николай Будуев.

Как сообщили в МЧС, по итогам работы комиссия дала рекомендации руководству Байкальского муниципального образования и Слюдянского района по ликвидации последствий ЧС и минимизации ущерба по восстановлению мостов, по очистке и восстановлению русла и укреплению берега реки Большая Осиновка.

На территории Слюдянского района, который считается селеопасным, протекают множество ручьев и 12 рек, шесть из которых представляют угрозу для населенных пунктов при обильных и продолжительных осадках. В период с 26 по 29 июля в районе выпало большое количество осадков, что привело к повышению уровня воды. В настоящее время там продолжаются аварийно-восстановительные работы на двух подмытых реками мостах вблизи города Байкальск, автодороге федерального значения Р-258. Ведется отсыпка берегов и дорог крупными скальными породами, работают пожарно-насосные станции, оказывается адресная помощь населению по откачке воды из подвалов. Подтопленных жилых домов на территории района нет.

Паводковая ситуация в Иркутской области

В Иркутской области проходит вторая волна дождевых паводков, подтопления произошли в восьми районах региона, в том числе тех, которые пережили наводнение месяц назад. Первая волна паводков прошла в конце июня - начале июля, из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.