Уровень реки Ия в Тулуне опустился ниже девяти метров

Критической отметкой для Ии является уровень в семь метров при высоте защитной дамбы в девять метров. Вечером 1 августа власти информировали о том, уровень воды опустился до отметки в десять метров.

ИРКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Уровня воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области после резкого подъема до 11,25 м продолжил в пятницу снижаться и опустился ниже отметки в девять метров, сообщается на сайте городской администрации.

"Уровень воды в реке Ия на 16:00 (11:00 мск) 2 августа составил 896 см", - говорится в сообщении. Отмечается, что за последние два часа уровень воды снизился на десять сантиметров.

Федеральную трассу "Сибирь", закрытую ранее во время второй волны дождевых паводков в Тулуне из-за подтопления двух участков дорог с высотой перелива через дорожное полотно в пять сантиметров, открыли для движения 2 августа 01:00 по местному времени.

Из-за второй волны дождевых паводков в городе Тулуне, который больше всего пострадал от первой волны наводнений, повторно остановлена работа котельных, эвакуированы люди. Власти сообщали, что вода переливается через защитные сооружения, которые рассчитаны на девять метров. Во время первой волны паводка, когда уровень воды в реке Ия превысил 13 метров, в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек. Тогда погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.