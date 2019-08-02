В Иркутске задержан директор компании-перевозчика, автобус которой попал в крупное ДТП

ИРКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Иркутске директора компании-перевозчика, автобус которой в четверг столкнулся на плотине ГЭС с легковым автомобилем, в результате аварии погибли два человека, восемь пострадали. Об этом в пятницу говорится в сообщении на сайте регионального управления СК.

"В ночь с 1 на 2 августа 2019 года <…> задержан директор организации по оказанию услуг по перевозке пассажиров маршрутным автобусом. В настоящее время решается вопрос о возбуждении ходатайства перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следователи провели обыски в транспортной организации, изъяли документацию по организации пассажирских перевозок, документы по предрейсовым техническим осмотрам попавшего в ДТП автобуса, медицинскому освидетельствованию водителя.

Предварительно установлено, что автобус, двигавшийся из Октябрьского района в Свердловский, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с KIA Soul. Погибли 31-летняя водитель иномарки и 26-летняя пассажирка автобуса. В пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области в четверг ТАСС сообщали, что за медицинской помощью обращались восемь человек, трое были госпитализированы.

По факту ДТП следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека").