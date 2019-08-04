Иркутские власти до 10 августа завершат выдачу компенсаций потерявшим имущество в паводок

ИРКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области до 10 августа завершат выдачу компенсаций за утрату имущества в ходе паводка в конце июня-июле, затронувшем более 100 населенных пунктов региона. Об этом в воскресенье сообщил журналистам губернатор области Сергей Левченко.

"Почти 21 тыс. (пострадавших) получили компенсации 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества и 100 тыс. рублей - за полную. Почти 21 тыс. таких комиссионных актов была выдана. Исходя из поручения президента, мы до 10 августа эту работу сделаем", - сказал Левченко.

Он добавил, что в дальнейшем компенсации могут еще выдаваться по решению суда, поскольку не все граждане смогли сразу подтвердить, что пострадало именно их имущество. Левченко пояснил, что в общей сложности в суды было подано около 3,7 тыс. исков о получении компенсаций. По 3,4 тыс. из них уже приняты решения, чаще всего суд встает на сторону пострадавших.