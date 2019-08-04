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Паводок в Иркутской области

Иркутские власти до 10 августа завершат выдачу компенсаций потерявшим имущество в паводок

По словам губернатора региона Сергея Левченко, почти 21 тыс. человек получили компенсации 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества и 100 тыс. рублей - за полную

ИРКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области до 10 августа завершат выдачу компенсаций за утрату имущества в ходе паводка в конце июня-июле, затронувшем более 100 населенных пунктов региона. Об этом в воскресенье сообщил журналистам губернатор области Сергей Левченко.

"Почти 21 тыс. (пострадавших) получили компенсации 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества и 100 тыс. рублей - за полную. Почти 21 тыс. таких комиссионных актов была выдана. Исходя из поручения президента, мы до 10 августа эту работу сделаем", - сказал Левченко.

Он добавил, что в дальнейшем компенсации могут еще выдаваться по решению суда, поскольку не все граждане смогли сразу подтвердить, что пострадало именно их имущество. Левченко пояснил, что в общей сложности в суды было подано около 3,7 тыс. исков о получении компенсаций. По 3,4 тыс. из них уже приняты решения, чаще всего суд встает на сторону пострадавших.

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Левченко также сообщил, что банки проведут реструктуризацию кредитов для предпринимателей, бизнес которых пострадал в ходе сильных паводка.

"Мы договорились со всем банками, чтобы тем, кто брал кредиты, устроили каникулы, реструктуризацию на один год и уменьшили ставку кредитования до минимальной. И с каждым предпринимателем будут отдельно в банке проработаны возможности, чтобы они себя чувствовали себя более комфортно", - сказал Левченко.

Он также пояснил, что бизнесменам предоставят льготы по выделению земельных участков, поскольку в некоторых населенных пунктов, пострадавших от половодья, зоны затопления полностью расселяются. "Если мы переселили часть города, то и бизнес должен переехать туда", - сказал Левченко.

Теги
РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская областьПаводок в Иркутской области
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