Самолеты-разведчики Су-24МР выявили 11 очагов пожаров в Красноярском крае

ТАСС, 5 августа. Самолеты-разведчики Су-24МР Центрального военного округа, которые прибыли 3 августа в Красноярский край из Челябинской области для мониторинга лесных пожаров в Сибири, выявили 11 очагов. Об этом сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Два Су-24МР провели аэрофотосъемку четырех районов, которые находятся в 200 километрах к северо-востоку от Канска (Красноярский край). Длина района составила 75 километров, ширина пять километров, съемки проводились на высоте 1,5 километров. Были выявлены 11 очагов пожаров", - сказали в департаменте.