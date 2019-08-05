Энергетики Красноярского края из-за взрывов на складе ввели режим повышенной готовности

КРАСНОЯРСК, 5 августа. /ТАСС/. Красноярский филиал компании "Россети Сибирь" ввел режим повышенной готовности из-за взрывов на военном складе под городом Ачинск, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании. В настоящий момент подача электроэнергии не ограничивалась.

"В Красноярском крае в связи с пожаром в Ачинском районе энергетиками введен режим повышенной готовности. Введение особого режима связано с взрывами пороховых зарядов к артиллерийским снарядам у села Каменка Ачинского района Красноярского края", - сказали в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что по состоянию на 16:20 мск ограничений электроснабжения на сетях "Россети Сибирь" нет. "Энергообъекты, попадающие в зону возможного воздействия, - подстанция "ТЭЦ ОАО "Русал Ачинск", подстанция "Назаровская ГРЭС". Осмотр объектов энергоснабжения будет осуществлен при ближайшей возможности", - отметили в компании.

"Россети Сибирь" также отметили, что направили в Ачинский район передвижные дизельные генераторы. "В связи с ЧС в Ачинском районе направлены передвижные дизельные генераторы для резервирования энергоснабжения социально значимых объектов", - сказали в пресс-службе компании, уточнив, что это пять передвижных дизельных электрогенераторов общей мощностью 600 кВт. Также энергетиками "Россети Сибирь" организован учащённый мониторинг оперативной обстановки в районе. По состоянию на 19:00 мск ограничений электроснабжения на сетях "Россети Сибирь" нет, все потребители запитаны.

Представители красноярского филиала "Россети Сибирь" принимают участие в заседании оперативного штаба, на период особого режима работы организовано взаимодействие с правительством Красноярского края, ГУ МЧС. В особом режиме работает контакт-центр предприятия.

В новость внесены изменения (19:42 мск) - добавлены подробности в четвертом абзаце.