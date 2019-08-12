Число эвакуированных в ПВР из-за взрывов Красноярском крае достигло 70

На территории района на воинском полигоне 9 августа прогремели новые взрывы. Из деревни Каменка эвакуировались более 1,2 тыс. жителей, большинство из них разместились у родственников. По состоянию на 11 августа, в пункте находились 64 человека.

АЧИНСК /Красноярский край/, 12 августа. Число эвакуированных из деревни Каменка из-за взрывов и пожара в пункт временного размещения (ПВР) в поселке Малиновка Ачинского района Красноярского края достигло 70, говорится в понедельник в официальном сообщении районной администрации.

"По информации на 10 часов утра (6:00 мск), в пункте временного размещения в поселке Малиновка находятся 70 человек, эвакуированных из деревни Каменка, в том числе 15 детей", - сообщила пресс-служба администрации района.

Сейчас эвакуированные проходят медицинское обследование, с ними работают психологи и медики.

Первые взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, были эвакуированы более 16 тыс. человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа.

По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, что произошло, по сведениям администрации региона, при разминировании. Всего при взрывах пострадал 31 человек, один человек погиб.