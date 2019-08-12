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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Число эвакуированных в ПВР из-за взрывов Красноярском крае достигло 70

Всего из деревни Каменка после новых взрывов 9 августа эвакуировались более 1,2 тыс. жителей

АЧИНСК /Красноярский край/, 12 августа. Число эвакуированных из деревни Каменка из-за взрывов и пожара в пункт временного размещения (ПВР) в поселке Малиновка Ачинского района Красноярского края достигло 70, говорится в понедельник в официальном сообщении районной администрации.

На территории района на воинском полигоне 9 августа прогремели новые взрывы. Из деревни Каменка эвакуировались более 1,2 тыс. жителей, большинство из них разместились у родственников. По состоянию на 11 августа, в пункте находились 64 человека.

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"По информации на 10 часов утра (6:00 мск), в пункте временного размещения в поселке Малиновка находятся 70 человек, эвакуированных из деревни Каменка, в том числе 15 детей", - сообщила пресс-служба администрации района.

Сейчас эвакуированные проходят медицинское обследование, с ними работают психологи и медики.

Первые взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, были эвакуированы более 16 тыс. человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа.

По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, что произошло, по сведениям администрации региона, при разминировании. Всего при взрывах пострадал 31 человек, один человек погиб.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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