Омбудсмен: одежду на пятилетней девочке в Кузбассе подожгли дети из благополучных семей

КЕМЕРОВО, 12 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын взял на личный контроль расследование происшествия в Новокузнецке, где пятилетняя девочка тяжело пострадала после того, как подруги подожгли ее платье зажигалкой во время прогулки. Установлено, что дети воспитывались в благополучных семьях, сообщил ТАСС омбудсмен.

"Мы [аппарат уполномоченного по правам ребенка в Кузбассе] держим это дело на контроле, общаемся со следственным комитетом, с комиссией по делам несовершеннолетних. Идет проверка семей, [установлено, что] на учете семьи не стояли, можно делать вывод, что они относились к разряду благополучных", - сказал Кислицын.

Ранее сообщалось, что региональный Следственный комитет в Кузбассе начал проверку инцидента, который произошел на одной из улиц частного сектора в Новокузнецке 7 августа.

Предварительно установлено, что пятилетняя девочка гуляла на улице с двумя соседками девяти и одиннадцати лет, одна из которых играла с зажигалкой и по неосторожности подожгла платье самой младшей из подруг. Испугавшись огня, дети убежали. Девочка в горящей одежде смогла дойти до калитки своего частного дома, ее отец вызвал скорую помощь, с сильными термическими ожогами в тяжелом состоянии пострадавшая госпитализирована. В настоящий момент за ее жизнь борются врачи реанимационного отделения городской больницы.