{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четырех пострадавших при обрушении грунта в аэропорту Новосибирска госпитализировали

Всего в результате инцидента пострадали пятеро рабочих

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Четверо из пяти рабочих, пострадавших в понедельник при обрушении грунта в ходе реконструкции аэропорта Толмачево в Новосибирске, госпитализированы для дальнейшего осмотра, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. Кинологи Сибирского спасательного центра МЧС людей под завалами не обнаружили.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений силами рабочих подрядной организации из-под завалов извлечены на поверхность пять человек. Четырех человек с синяками и ссадинами госпитализировали в центральную Обскую больницу для дальнейшего осмотра, одному оказали помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Как отметили в МЧС, на месте происшествия работали два кинологических расчета Сибирского спасательного центра МЧС России, которые обследовали завалы на наличие возможных пострадавших. "Поисковые работы завершены, людей не обнаружено", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, причиной обрушения грунта стало нарушение техники безопасности при проведении земляных работ. Следственное управление СК РФ по Новосибирской области по данному факту проводит проверку.

Теги
РоссияНовосибирская область
Минздрав сообщил об увеличении числа детей с ожирением
Количество детей, страдающих ожирением, увеличилось на 5% в 2018 году
Читать полностью