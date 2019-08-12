Четырех пострадавших при обрушении грунта в аэропорту Новосибирска госпитализировали

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Четверо из пяти рабочих, пострадавших в понедельник при обрушении грунта в ходе реконструкции аэропорта Толмачево в Новосибирске, госпитализированы для дальнейшего осмотра, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. Кинологи Сибирского спасательного центра МЧС людей под завалами не обнаружили.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений силами рабочих подрядной организации из-под завалов извлечены на поверхность пять человек. Четырех человек с синяками и ссадинами госпитализировали в центральную Обскую больницу для дальнейшего осмотра, одному оказали помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Как отметили в МЧС, на месте происшествия работали два кинологических расчета Сибирского спасательного центра МЧС России, которые обследовали завалы на наличие возможных пострадавших. "Поисковые работы завершены, людей не обнаружено", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, причиной обрушения грунта стало нарушение техники безопасности при проведении земляных работ. Следственное управление СК РФ по Новосибирской области по данному факту проводит проверку.