Режим ЧС в Каменке будет действовать до конца восстановительных работ

КРАСНОЯРСК, 13 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в деревне Каменке Ачинского района Красноярского края, возле которой произошли взрывы на военном арсенале, действует до завершения ремонтно-восстановительных работ, говорится во вторник в сообщении пресс-службы правительства региона.

Как сообщалось ранее, губернатор края Александр Усс в понедельник провел в Ачинске заседание оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. Штаб принял решение не снимать режим ЧС в Каменке до утра 13 августа.

"Краевой оперативный штаб по ликвидации последствий пожара на складе боеприпасов войсковой части, расположенной в Ачинском районе, принял решение о снятии запрета на въезд в населенный пункт для жителей и строительных бригад. Режим чрезвычайной ситуации в деревне Каменке продолжает действовать до завершения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор сообщил, что за счет бюджета края к 25 августа необходимо восстановить школу, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт. Восстановлением жилого фонда поселка - многоквартирных домов и частного сектора - также будет заниматься региональное правительство совместно с Министерством обороны РФ.

Из 74 жителей Каменки, находящихся в пункте временного размещения (ПВР) в поселке Малиновка, 40 человек решили проверить состояние домов. Позже на автобусах, предоставленных муниципалитетом, они вернутся в ПВР, где им предложили оставаться до окончательного завершения ремонтно-восстановительных работ.