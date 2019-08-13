Число подтопленных в результате паводков домов в Иркутской области выросло до 17 тыс.

ТАСС, 13 августа. Паводки в Иркутской области с конца июня, по уточненным данным, подтопили почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера РФ Виталия Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка.

Ранее сообщалось, что в первую волну паводков в регионе в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.

"Оперативная группа по ликвидации ЧС в Иркутской области уточнила данные по количеству подтопленных жилых помещений, которых стало больше после второй волны паводков в конце июля 2019 года. Так, общее количество подтопленных жилых помещений, по данным на 13 августа, составляет 17 тыс. 370. Из них снесено потоком воды 1300 индивидуальных жилых домов, под снос определено 5143 жилых помещения, под ремонт - 4977 помещений", - говорится в сообщении.

Обследованием домов занимаются 16 специализированных организаций, ими уже обследовано 7407 домов. Всего выдано 369 сертификатов на право получения выплат по утрате жилья, подано 2192 заявления на их получение.