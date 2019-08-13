В Красноярском крае за выплатами в связи со взрывами обратились более 1,2 тыс. человек

КРАСНОЯРСК, 13 августа. /ТАСС/. Заявления на материальную помощь на западе Красноярского края подали более 1,2 тыс. человек, имущество которых пострадало от взрывов на военном складе под городом Ачинском, сообщается во вторник на сайте администрации Ачинского района.

"Более 1,2 тыс. человек, пострадавших от происшествия в Каменке, обратились за материальной помощью. По информации управления социальной защиты населения администрации района, на сегодня денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей уже получили 799 человек на общую сумму около 8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Консультационный пункт, организованный районными властями, продолжает принимать заявления от жителей района на оказание материальной помощи и на проведение обследования для определения нанесенного ущерба. Помощь в размере 10 тыс. рублей на человека выплачивается в соответствии программой "Развитие системы социальной поддержки граждан".

Также по распоряжению губернатора региона Александра Усса пострадавшие получат от 20 до 50 тыс. рублей на семью при повреждении имущества. Восстановлением жилого фонда будут заниматься краевые власти совместно с Минобороны РФ. Ранее Усс заявил, что владельцы полностью сгоревших восьми домов получат компенсацию от Министерства обороны.