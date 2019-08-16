Поврежденные при взрывах под Ачинском ЛЭП планируется восстановить не позднее 29 августа

"В целом повреждено 5 км высоковольтных линий. Сейчас все управляемо, все нормально, работы идут. По графику выполнения работ, восстановление схемы полностью [планируется] на 29 августа, однако работы выполняются с опережением графика. Надеемся, что они будут завершены досрочно", - сказал министр.

АЧИНСК /Красноярский край/, 16 августа. /ТАСС/. Поврежденные при взрывах на арсенале в Красноярском крае линии электропередачи (ЛЭП) планируется восстановить не позднее 29 августа. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев.

При этом Афанасьев уточнил ТАСС, что электроснабжение Ачинска и Ачинского района сейчас идет в полном объеме.

"Мы переживали, что в случае повреждения мы могли бы получить не очень хорошую ситуацию в городе Ачинске, мы вынуждены были бы применять резервные источники электроснабжения на объектах инфраструктуры. Но то, что население было бы отключено, это точно", - пояснил он, добавив, что в настоящее время на месте происходит подвеска поврежденных проводов, замена изоляторов.

По словам директора производственного отделения Западные электрические сети Красноярского филиала компании "Россети Сибирь" ("МРСК Сибири") Владимира Ефименко, аварийно-восстановительные работы ведутся с 12 августа. "На данный момент полностью отдеффектован поврежденный провод, поврежденная изоляция, опоры восстановлены, ведется монтаж нового провода. Задействованы порядка 39 человек, 14 единиц техники", - сказал он.