Строители завершат ремонт соцобъектов в Каменке к 25 августа

КРАСНОЯРСК, 21 августа. /ТАСС/. Строители завершат ремонт детского сада и школы в деревне Каменка Красноярского края, пострадавшей от взрывов после пожара на военном складе, к 25 августа, сообщается в среду на сайте правительства края.

"Строительные бригады завершают ремонт детского сада деревни Каменки, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации на военном арсенале, - в здании уже заменили окна, завершили штукатурные и окрасочные работы. В ближайшее время комиссия министерства образования края проведет приемку детского сада в эксплуатацию. В здании местной школы строители продолжают ремонтно-восстановительные работы", - говорится в сообщении. Уточняется, что работы будут завершены к 25 августа.

Также военные строители завершили остекление подъездов в многоквартирных дома, где установили 42 пластиковых оконных блока. В квартирах многоэтажек они заменили 60 и отремонтировали 101 окно. Специалисты коммунальных подразделений Минобороны установили 36 новых входных дверей и отремонтировали 40 внутрикомнатных перегородок в квартирах.