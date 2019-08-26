В Красноярске оштрафовали водителя автобуса, из которого выпали трое человек

ТАСС, 26 августа. Водителя, по вине которого три пассажира, включая ребенка, выпали из автобуса во время движения в Красноярске, оштрафовали на 500 рублей, сообщается в понедельник на сайте краевого управления МВД.

Инцидент произошел днем 24 августа. Как видно на видеозаписи, распространенной в социальных сетях, водитель автобуса начал движение прежде, чем из него успели выйти пассажиры - мужчина, женщина и ребенок, в результате чего они выпали из автобуса. Женщина и ребенок при падении ударились о бордюр.

"В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 12.23 ч. 1 КоАП ("Нарушение правил перевозки пассажиров"), санкции данной статьи предусматривает наложение штраф в размере 500 рублей", - говорится в сообщении. Также информация о правонарушении передана руководителю автотранспортного предприятия, с которым сотрудники ГИБДД провели беседу.

Пассажиры не обращались в ГИБДД, но если обращение поступит, то на предприятии проведут внеплановую проверку, уточнили в ведомстве.